Український гурт Дахабраха випустив перший за останні 6 років сольний альбом під назвою Шлях. До нього увійшли 10 нових комопзицій.

Як йдеться на сторінці колективу, назва Шлях є символічною для них: “адже шлях його був непростим і нешвидким (нагадаємо, що минулий “сольний” реліз Light вийшов 6 років тому). Дві сесії звукозапису, два підходи до фіксування атмосфери, станів, провідності звуку. Наче караван, завантажений життєвоважливими речами, лишаючи позаду покриті пилом міста та спустілі концертні майданчики”.

Нещодавно гурт презентував спільний з Джамалою трек “Заманили”.

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