Мобільна бібліотека мандрує Україною

Мобільна Бібліотека, представлена одним із українських операторів стільникового зв’язку в Києві ще влітку, восени завітала й до інших українських міст. Зокрема, мешканці Центру та Півдня України вже теж долучилися до легальних і безкоштовних цифрових книг, які можна завантажити на будь-який сучасний смартфон та читати вдома чи в дорозі.

Усі книги в Мобільній Бібліотеці – це електронні файли, доступ до яких здійснюється за допомогою QR-кодів, які потрібно відсканувати за допомогою камери власного смартфону. Доступ до файлів забезпечується по бездротовому wifi-з’єднанню, а точки доступу заховано в кожній окремій тумбі із “книжками”.

Самі ж “книжки” – це близько півтисячі творів українських класиків та сучасних письменників, в тому числі – лауреатів “Коронації слова”, інших літературних конкурсів, книги обговорюваних серед молоді авторів та літературні новинки минулих трьох років. Усі вони – назви та коди для доступу – нанесені на тумби, встановлені на одній із площ міста.

Головна відмінність між Мобільною Бібліотекою та “піратськими” книжковими сайтами – це легальність усього контенту та дотримання авторських прав. Таким чином, книжка нічого не коштує читачеві, але свої відрахування від компанії-провайдера автори отримають, адже представники мобільного оператора запевнили, що усі відповідні домовленості та дозволи із авторами укладено.

Попри незвичний формат, така книгарня просто неба має неабияку популярність не лише у столиці: у Вінниці, де новинку представили у вересні, протягом перших днів роботи було завантажено понад 5 тис примірників різних авторів – від сучасної та класичної поезії до дитячої літератури та дорослої прози.

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