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Мобільна бібліотека мандрує Україною

Мобільна Бібліотека, представлена одним із українських операторів стільникового зв’язку в Києві ще влітку, восени завітала й до інших українських міст. Зокрема, мешканці Центру та Півдня України вже теж долучилися до легальних і безкоштовних цифрових книг, які можна завантажити на будь-який сучасний смартфон та читати вдома чи в дорозі.

Усі книги в Мобільній Бібліотеці – це електронні файли, доступ до яких здійснюється за допомогою QR-кодів, які потрібно відсканувати за допомогою камери власного смартфону. Доступ до файлів забезпечується по бездротовому wifi-з’єднанню, а точки доступу заховано в кожній окремій тумбі із “книжками”.

Мобільна бібліотека мандрує Україною

Самі ж “книжки” – це близько півтисячі творів українських класиків та сучасних письменників, в тому числі – лауреатів “Коронації слова”, інших літературних конкурсів, книги обговорюваних серед молоді авторів та літературні новинки минулих трьох років. Усі вони – назви та коди для доступу – нанесені на тумби, встановлені на одній із площ міста.

Мобільна бібліотека мандрує Україною

Головна відмінність між Мобільною Бібліотекою та “піратськими” книжковими сайтами – це легальність усього контенту та дотримання авторських прав. Таким чином, книжка нічого не коштує читачеві, але свої відрахування від компанії-провайдера автори отримають, адже представники мобільного оператора запевнили, що усі відповідні домовленості та дозволи із авторами укладено.

Мобільна бібліотека мандрує Україною

Попри незвичний формат, така книгарня просто неба має неабияку популярність не лише у столиці: у Вінниці, де новинку представили у вересні, протягом перших днів роботи було завантажено понад 5 тис примірників різних авторів – від сучасної та класичної поезії до дитячої літератури та дорослої прози.

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