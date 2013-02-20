20 книг, що змінюють життя

Одне з наших найпопулярніших опитувань, яке було розміщене на сторінках у Facebook i ВКонтакті, звучало наступним чином: “Які книги надихнули вас на зміни в житті та справили незабутнє враження?”. Тривалий час результати цього голосування були невідомі широкому загалу, і сьогодні настав дізнатись рейтинг найкращих книг, які порекомендували читачі Inspired.

Біблія Серед пам’яток світової культури особливе місце посідає Біблія, одна з найстаріших книг. Вона дає відповіді на питання, які завжди хвилювали людей, допомагає їм розв’язувати складні проблеми. Біблія не виникла відразу. Дослідники нараховують понад сорок творців Біблії, серед них – люди різного соціального становища, і саме створення цих книг відбувалося невипадково. 226 голосів

Маленький принц Антуан де Сент-Екзюпері Глибока філософська і разом з тим, виключно легка в читанні, казка-притча розповідає про великі події в житті істоти з іншого виміру – хлопчика на ім’я Маленький Принц. Кожна з цих історій не тільки цікава сама по собі, а й зачіпає цілі пласти людського мислення, людської суті та моралі. 187 голосів

Майстер і Маргарита Михайло Булгаков Відомий роман легендарного російського письменника, що поєднує в собі такі жанри, як сатира, фарс, фантастика, містика та мелодрама. В романі чергуються дві сюжетні лінії, що розвиваються паралельно. Дія першої відбувається в Москві тридцятих років XX століття, друга є викладом подій Євангелія, а саме – тих його частин, що стосуються суду над Ісусом Христом і його страти. Крім цього, «московське» оповідання має декілька сюжетних ліній, що химерно переплітаються. 179 голосів

Сто років самотності Габріель Гарсія-Маркес Ця книга вважається шедевром Ґабріеля Ґарсія Маркеса, метафоричним описом історії Колумбії. Роман написаний в стилі “магічного реалізму”, тобто герої твору спокійно собі можуть говорити з мертвими пращурами, або піднятися одного дня з простирадлами і полетіти назавжди не зрозуміло куди. “Магічний реалізм” проявляється у дивовижному сплетінні побутового і міфологічного, казкового і рутинного, плотського і духовного. 129 голосів

Портрет Доріана Грея Оскар Уайльд У романі автор зачіпає важливі проблеми, пов’язані з культурними, соціальними та міжособистісними аспектами людських взаємовідносин. Зокрема, Оскар Уайльд через створені ним художні образи розкриває взаємозв’язок між мистецтвом і внутрішнім світом людини. Письменник намагається створити атмосферу прекрасного, відчуття краси через саму манеру висловлюватися. Він постійно вражає читача, вивертаючи сталі уявлення й поняття. 126 голосів

Над прірвою в житі Джером Девід Селінджер Повість також відома під назвою «Ловець у житі» після перевидання перекладу в 2010 році. Цей твір, над яким автор, як стверджують критики, працював під час війни, є центральним у прозі Селінджера. У повісті від імені 17-річного підлітка Голдена Колфілда у вельми відвертій формі розповідається про загострене сприйняття американської дійсності й неприйняття загальних і моралі сучасного суспільства. 116 голосів

Старий і море Ернест Хемінгуей В основі повісті розповідь про кубинського рибалку Сантьяго, його боротьбу з гігантською рибиною, що стала найбільшою здобиччю у його житті. У зовні реалістичний сюжет повісті вміщений багатий символічний підтекст, що надає зображуваному смислової двозначності. У підтексті порушуються засадничі філософські питання людського буття, виникають яскраві символи й самобутні асоціації. 106 голосів

Три товариші Еріх Марія Ремарк Роман допомагає усвідомити, що в світі є щось важливіше за гроші та кар’єру – дружба, яка може творити чудеса, змінюючи людей. Спогади про війну мучать Роберта Локампа, одного з головних героїв повісті, який втратив свою кохану. Але братерство, що утворилося під час війни, згуртувало трьох товаришів, готових на все заради дружби. Незважаючи на безліч смертей, червоною лінією в книзі проходить тема жаги до життя. 105 голосів

Алхімік Пауло Коельо Надзвичайно філософський роман. Це урок надії, співчуття, доброти та пошуку свого призвання. «Алхімік» розповідає про пошуки і зна¬ходження життєвої істини. «Алхімік» – назва символічна. Алхімія, як стверд¬жує письменник у повісті, не обмежується пошуком Філософського Каменя чи створенням Еліксиру Безсмертя. 90 голосів

Тигролови Іван Багряний Авантюрно-пригодницький роман, що не втрачає своєї актуальності й сьогодні. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом – усе це вдало поєднується в романі. Сильний тип української людини — головний герой Івана Багряного. 87 голосів

451 за Фаренгейтом Рей Бредбері Це роман про важке прозрівання особи в тоталітарному суспільстві (антиактуальній Америці), де панує майже повний контроль суспільства. Книжка, безперечно, є найпромовистішим символом інакодумства та свободи вислову. Це буквально перепустка в карнавальний світ без правил та приписів, царину пристрастей духу і тіла також. 86 голосів

Собаче серце Михайло Булгаков З блискучою майстерністю автор розкриває тему дисгармонії через втручання людини в закони розвитку природи. Ця ідея реалізується письменником в алегоричній формі. Простий та добродушний пес перетворюється в агресивну людиноподібну істоту, яка невдячна своєму творцю. 73 голоси

Солодка Даруся Марія Матіос Саме сімейна сага, чим насправді є «Солодка Даруся», відтворює правдивий дух минулої епохи. Це вражаюча, приголомшлива розповідь про безпощадні жорна історії, невитравлюване людське зло і незнищенне добро водночас, про природну толерантність людей різної крові і націй у часи історичних катаклізмів та про незбагненні пристрасті маленького людського серця. 66 голосів

Гордість та упередження Джейн Остін Книга не є типовим любовним романом. Його відрізняє від багатьох творів подібного жанру відсутність палких обіймів, пристрасних поцілунків і ридань, довгих і нудних діалогів. Також, до переваг можна віднести простоту оповіді, нескладний виклад, тонку іронію та цікаві характери персонажів. 63 голоси

Тіні забутих предків Михайло Коцюбинський У творі зображене ідеальне кохання, яке, проходячи через життєві випробування, не втрачає своєї сили, не нищиться, не зникає, а навпаки, загартовується, стає міцнішим, щоб поєднатися в смерті, У коханні поєднуються життя і смерть, реальність і міфічний світ. 61 голос

Мартін Іден Джек Лондон Провідна тема роману – доля художника з народу в капіталістичному суспільстві. «Мартін Іден», як дзеркало, відобразив складні умови, в яких опинялась талановита людина в США 100 років тому. «Мартін Іден» роман соціальний, в якому уважно аналізується суспільство. В той же час – це розповідь про любов, про розвиток цього почуття та про любов, як рушійну силу. 58 голосів

Самотність у мережі Януш Вишневський Герої роману спілкуються за допомогою інтернет-чатів, обмінюються еротичними фантазіями, які виявляються реальнішими будь-якої вигадки. Зустрінуться вони в Парижі, пройшовши не через одне випробування, але головним випробуванням для любові виявиться сама зустріч. В книзі окрім основної лінії інтернет стосунків головних героїв, можна прочитати багато дуже захоплюючих і вражаючих історій з їх минулого життя. 58 голосів

Парфумер: історія одного вбивці Патрік Зюскінд Роман демонструє розрив між реальністю та ілюзією, коли людина незаслужено отримує шану і брудно нею користується. Через роман автор показує сенс запаху, його зв’язок із емоційним станом людини. Ода запаху, яким пронизано весь твір, красномовно оповідає про існування іншого світосприйняття, що не піддається звичайному розумінню. 56 голосів

Чума Альбер Камю Книга про сенс існування, що знаходиться серед нісенітниці. Це хроніка маленького міста на узбережжі Середземного моря, мешканці якого приречені вимерти від чуми. У цій книзі Камю розвиває існуючі мотиви попередніх творів: теми абсурдності буття, свободи, вибору, бунту. 51 голос

Любов до життя Джек Лондон У творі розповідається про людину, котра стояла на краю смерті, але зуміла врятуватися завдяки завзятості, мужності та любові до життя. Герой оповідання має пройти через серйозні муки на шляху до свого спасіння. 50 голосів

Матеріал опубліковано в журналі Inspired Magazine за грудень 2012 року

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