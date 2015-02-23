У неділю, 22 лютого, не стало легендарного, всесвітньо відомого українського художника-мариніста Володимира Зебека, чий вклад у цей жанр досі важко оцінити чи порівняти з будь-чим. Неможливо знайти влучні слова, щоб описати вишукані естетичні прийоми й щирі почуття, що вкладені у кожен елемент картин Майстра. А пізнати той нескінченний потік енергії, що надходить від пейзажів Володимира Євгенійовича, допоможуть тільки власні почуття та емоції.
Близько половини свого життя разом з молодою дружиною Ольгою чоловік провів аскетом, жив у хаті на Кінбурнській косі, що на півдні Миколаївщини. Саме ця дивовижна місцина, збережена від наслідків урбанізації, стала для художника невичерпним джерелом натхнення. Мариніст до останнього не наважувався покинути свою хоча й скромну, але затишну оселю – навіть після того, як дружина з 7 дітьми, не витримавши суворого аскетичного способу життя чоловіка, повернулася до Москви.
Ми підібрали 10 найбільш захоплюючих картин Володимира Євгенійовича, наповнених духом безкрайніх та просторих морів.
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