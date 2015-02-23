У неділю, 22 лютого, не стало легендарного, всесвітньо відомого українського художника-мариніста Володимира Зебека, чий вклад у цей жанр досі важко оцінити чи порівняти з будь-чим. Неможливо знайти влучні слова, щоб описати вишукані естетичні прийоми й щирі почуття, що вкладені у кожен елемент картин Майстра. А пізнати той нескінченний потік енергії, що надходить від пейзажів Володимира Євгенійовича, допоможуть тільки власні почуття та емоції.

Близько половини свого життя разом з молодою дружиною Ольгою чоловік провів аскетом, жив у хаті на Кінбурнській косі, що на півдні Миколаївщини. Саме ця дивовижна місцина, збережена від наслідків урбанізації, стала для художника невичерпним джерелом натхнення. Мариніст до останнього не наважувався покинути свою хоча й скромну, але затишну оселю – навіть після того, як дружина з 7 дітьми, не витримавши суворого аскетичного способу життя чоловіка, повернулася до Москви.

Ми підібрали 10 найбільш захоплюючих картин Володимира Євгенійовича, наповнених духом безкрайніх та просторих морів.

«Морське дихання»

«Самотній мандрівник»

«Моя казка»

«До рідного причалу»

«Під вітрилами»

«Нічне море»

«Благополуччя»

«Останній причал»

«Стихія»

«Наближення бурі»

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