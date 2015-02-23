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У неділю, 22 лютого, не стало легендарного, всесвітньо відомого українського художника-мариніста Володимира Зебека, чий вклад у цей жанр досі важко оцінити чи порівняти з будь-чим. Неможливо знайти влучні слова, щоб описати вишукані естетичні прийоми й щирі почуття, що вкладені у кожен елемент картин Майстра. А пізнати той нескінченний потік енергії, що надходить від пейзажів Володимира Євгенійовича, допоможуть тільки власні почуття та емоції.

Близько половини свого життя разом з молодою дружиною Ольгою чоловік провів аскетом, жив у хаті на Кінбурнській косі, що на півдні Миколаївщини. Саме ця дивовижна місцина, збережена від наслідків урбанізації, стала для художника невичерпним джерелом натхнення. Мариніст до останнього не наважувався покинути свою хоча й скромну, але затишну оселю – навіть після того, як дружина з 7 дітьми, не витримавши суворого аскетичного способу життя чоловіка, повернулася до Москви.

Ми підібрали 10 найбільш захоплюючих картин Володимира Євгенійовича, наповнених духом безкрайніх та просторих морів.

3993«Морське дихання»

df67d2b7386eb61bfae300e7f7bac096.i680x543x524«Самотній мандрівник»

4033«Моя казка»

1316546190_4030_www.nevsepic.com.ua«До рідного причалу»

4037«Під вітрилами»

1316546268_3994_www.nevsepic.com.ua«Нічне море»

4022«Благополуччя»

4039«Останній причал»

1316546251_4043_www.nevsepic.com.ua«Стихія»

1316546270_4040_www.nevsepic.com.ua«Наближення бурі»

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