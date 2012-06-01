Минулого місяця в Японії відбувався традиційний фестиваль під назвою Tokyo Hotaru, який присвячений світлячкам. Японці вирішили відзначити його у нестандартний спосіб: спеціально до події було виготовлено 100 тисяч LED-кульок, які заряджалися від сонячної енергії та активізувалися від контакту з водою. Ввечері кульки кинули в річку Суміда, і перед учасниками фестивалю постала дивовижна картина.

via Demilked

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