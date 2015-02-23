Андрій Приймаченко, журналіст та дизайнер, вирішив відвторити на постерах найбільш вдалі, на його думку, тези, що характеризують гідність. “Ми кажемо “Революція Гідності”, але чи розуміємо ми, що таке та “гідність”? Отак: на хлопський розум, без пафосних промов?”, – пише він на Facebook.

Колись давно я почув вислів “Поляк ніколи не сяде у переповнений автобус”. Я зрозумів суть цього вислову тільки побувавши у Польщі минулого року.

Революцію Гідності ми почали, але не закінчили. Ми пройшли найважчий та найкривавіший етап. Здавалось би, усе тепер значно легше. Так, але не так. Бо Гідність – це у першу чергу питання внутрішнє, особисте. А у себе ж коктейль молотова не кинеш, правда?

У нас такий громадський транспорт, бо ми ним користуємось. У нас така освіта, бо нам і така підходить. У нас те в голові, чого ми самі хочемо. Гідність починається не з пафосних промов та постів, а з простих, часом примітивних життєвих кроків.

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