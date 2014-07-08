Онлайн-магазину Artelle в липні виповниться рік. Засновниця проекту – Анна Кохановська, фантазерка, художниця та одеситка в п’ятому поколінні. Герої її листівок сидять у зручних асанах та бажають гарного дня, вони живуть окремим життям та часто з’являються на папері «самі собою».

Анно, розкажи, звідки виникла ідея створити Artelle?

Я з дитинства люблю підписувати листівки та отримувати їх у відповідь. У мене і досі безліч картонних коробок з подібним «скарбом». До того, як запустити проект, я малювала тільки для себе та рідних. Але настав момент, коли я зрозуміла, що хочу більшого. Пам’ятаю, як швидко розлетілась перша партія листівок….

До речі, ти отримала спеціальну освіту?

Насправді, мене не має жодних, навіть базових, знань з техніки малювання. Мені просто дуже пощастило з людьми, бо серед них були художники за покликанням. Може, це через те, що я – одеситка, і ми звикли до подібного збігу обставин? Колись я займалась арт-терапією – до речі, в планах проводити подібні заняття самостійно. Але я впевнена, що малювати, танцювати, займатися медитацією вміє кожен, це всередині нас від самого народження.

Зараз, мабуть, важко впоратись з конкуренцією у сфері hand-made. В чому твій секрет?

Я роблю листівки, які не можна роздрукувати. Кожна листівка – це унікальний продукт. Не буває ані готових листівок, ані двох однакових – все робиться під заказ. Звісно, через це я трохи обмежена в об’ємі, але це не добре і не погано, просто на сьогоднішній це так. Якщо в майбутньому в мене з’явиться бажання щось змінити, можливо, я почну їх друкувати, як це робить більшість. Але і тоді Artelle залишиться особливим, і на якість подібна заміна точно не вплине.

Цікаво, чи був у тебе досвід роботи в офісі?

– Так, ще й який! Я працювала на державній службі, навіть пройшла стажування в Міністерстві закордонних справ. Окрім того, я давала уроки англійської, працювала в брендинговому агентстві, на телебаченні…Я розумію, що кожний новий етап – це неоціненний досвід, і набуті тоді знанні можуть стати в нагоді зараз. Але разом із тим я відчуваю, що офіси – не для мене. Працюючи на себе, я приношу суспільству значно більше користі. Зникає межа між клієнтом та мною, зникає взагалі поняття «клієнт».

Розкажи про свій графік роботи зараз.

Ранок я присвячую сімейним справам, і мені це приносить колосальну радість. Домашній простір – це твій храм, це місце, це тобі комфортно. Тим паче, коли ти працюєш вдома. О десятій годині я вже починаю працювати, і можу малювати до самого вечора. Звісно, я роблю перерви на їжу та динамічні вправи, а за годину до того, як має прийти чоловік, повертаюсь у стан «Аня-жінка».

І раз на два-три місяці я бере перерву. Таке приємно відчуття: я стаю не просто «Аня, яка малює листівки», а «Аня, яка їздить на велосипеді», «Аня, яка займається танцями», «Аня, яка подорожує»…

До речі, більшість мріє про фріланс як про можливість переїздити з місця на місце. Чи залишається в тебе час на подорожі?

В певний момент моя діяльність стала моїм способом життя. Я ніколи не припиняю працювати, і разом із тим ніколи по-справжньому не працюю. Я малюю під час подорожей, знімаю відео, фотографую. Мені це однаково подобається.

Я не знаю, де я буду через рік, але я живу тим, що роблю «зараз», і оцьому «зараз» я присвячую все себе. Ніколи не забуду, я прийшла до туристичного агентства і спитала квиток в Індію. В один кінець. І залишилась там на місяць.

Невипадково в тебе стільки листівок на індійську тематику…

Я відчуваю дуже сильний зв’язок зі сходом. Перший раз, коли я потрапила до Індії, я одразу прийняла цю країну, і більше ми не розлучались. Я вірю, що я жила там колись – якась інша «я», і, може, дуже давно. До речі, складнощів з мовою теж не було, бо я трохи розумію хінді завдяки індійським серіалам. В них є один дуже популярний серіал, через трансляцію якого довелось навіть змінити розклад потягів. Так от, спочатку я дивилась його російською, потім – з субтитрами, а потім перейшла на хінді. (сміється)

Чи можеш ти дати дієву пораду, як заробляти на хобі?

Треба дуже якісно робити свою роботу, бо тільки тоді хобі може стати бізнесом. Ще треба пам’ятати, що клієнт завжди правий – або виходити на той рівень, коли ти сам обираєш клієнта, а не він тебе. Хоча якісний продукт приваблює хороших людей, тому дуже важливо любити не тільки те, що ти робиш, але і тих, для кого. Моє натхнення – це виключно оточення. Не картини або музеї, а люди. Виходить, варто спілкуватись з правильними людьми.

А що робити, коли трапляються «неправильні»?

«Неправильні» – це, звісно, невірне визначення, але мені особисто негативний досвід дає значно більше, аніж позитивний. Можливо, це тому, що мене з дитинства виховували «критично». Негативний відгук часто означає, що скоро буде прорив.

Отже, наостанок: що для тебе творчість?

Творчість – це самовираження та самовдосконалення, радість, обмін енергією, це можливість постійно знайомитись з людьми. Людина має робити те, без чого вона не уявляє власного існування. І якщо ви вагаєтесь та роздумуєте, чи варто почати малювати – не завжди відповідь буде «так». А от якщо ви малюєте і не можете зупинитись, якщо те, що ви робите, йде від серця – це вірний шлях.

artelle.com.ua

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