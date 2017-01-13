9 – 12 лютого у Києві пройде освітня програма від редактора The Wall Street Journal, N+1, редакторів журналів “Сноб”, “Вокруг Света”, “Популярная механика”, продюсери каналів 1+1 та News One. Курс присвячений online та TV журналістиці, SMM, digital PR.

Освітня програма розрахована на 4 інтенсивні дні занять: теорія, практика, домашні завдання.

Ви навчитесь створювати контент (писати тексти та записувати відео, аудіо) та просувати його для різних аудиторій, запускати online медіа.

Теоретичний блок курсу включає в себе вивчення алгоритмів видачі новин та постів у соціальних мережах, драматургії тексту та інструменів digital просування контенту.

Докладний розклад програми вже на сайті школи. Вступити на курс можна без професійних обмежень.

Випускники, за бажанням, пройдуть стажування у викладачів курсу та відвідають редакції BBC у Лондоні та The New York Times у Нью-Йорку. Докладно про стажування та подорожі.

Найактиніші працевлаштовуються у викладачів курсу.

Докладно про вартість навчання та вступ на сайті школи.

Контакти кураторів: 044 362 28 36, 067 508 68 58, info@journalism.org.ua

Яся Лепкая, выпускница Свободной школы журналистики from Dmitry Raimov on Vimeo.

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