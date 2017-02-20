Вітання!
Якщо тобі подобається міське середовище і громадські простори, приходь 5 березня в Берклі на подію “Коворкінг як бізнес”.
Де і о котрій:
5 березня об 11:00 в IQ Business Center, Київ
Що:
У програмі візьмуть участь засновники проектів громадських просторів, фахівці в сфері дизайну та маркетингу. Будемо обговорювати створення і розвиток проектів, вибір локації, створення бізнес плану та фінансової моделі, розберемо успішні кейси.
Вартість участі:
– 2700 грн. при реєстрації до 28 лютого
– 3000 грн. після 28 лютого
Реєстрація за посиланням:
https://goo.gl/forms/XAj2JqeOjWyDHWWF3
099 559 38 83
berkley.org.ua
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