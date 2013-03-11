Все, що ви бачите навколо себе у своєму місті, було спроектовано кимось. Чому дизайн міста так важливий в сучасному світі, населення якого вже перетнуло межу у 7 мільярдів жителів?

Urbanized – це повнометражний документальний фільм про проектування міст, який висвітлює проблеми та стратегії міського дизайну за участю провідних архітекторів, планувальників, політиків, будівничих та стратегів. Більше половини світового населення сьогодні живе на міських територіях, і 75% відсотків людей до 2050 називатиме місто своїм домом. Але в той час, коли деякі міста переживають свій вибуховий ріст, інші зменшуються.

Що ж чекає на жителів міст у майбутньому, та як вирішити нагальні проблеми? Відповіді на це та багато інших питань ви дізнаєтесь з цього фільму. Українська озвучка виконана Lpftv.

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