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TEDxYouth — незалежні події, що проходять у різних куточках світу за ініціативи та завдяки зусиллям молоді. Ці події розрізняються за форматом та темами, але їх об’єднує спільне бачення: надихати та запалювати нові ідеї у молодих лідерів, що прагнуть змінити світ на краще.

TEDxYouth@Kyiv — одноденна конференція, організована молоддю і для молоді, з метою поширення цікавих ідей і реалізації позитивних змін. 

У якій візьмуть участь молоді підприємці, мандрівники, соціальні та екологічні активісти з усієї України тощо, та поділяться з гостями своїми історіями.

Де спікери та гості події зберуться разом, щоб поділитися своїми “ідеями, вартими поширення”.

Приєднавшись до світової спільноти TEDx,  організатори сподіваються, що подія TEDxYouth@Kyiv стане каталізатором для позитивних соціальних змін в житті молоді в Києві, Україні та світі.

Завдяки конференції TEDxYouth@Kyiv ми прагнемо:

  • подарувати натхнення для молоді
  • запалити нові ідеї
  • мотивувати до дій

Початок трансляції: о 12:00, 20 червня 2014 року.

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