TEDxYouth — незалежні події, що проходять у різних куточках світу за ініціативи та завдяки зусиллям молоді. Ці події розрізняються за форматом та темами, але їх об’єднує спільне бачення: надихати та запалювати нові ідеї у молодих лідерів, що прагнуть змінити світ на краще.
TEDxYouth@Kyiv — одноденна конференція, організована молоддю і для молоді, з метою поширення цікавих ідей і реалізації позитивних змін.
У якій візьмуть участь молоді підприємці, мандрівники, соціальні та екологічні активісти з усієї України тощо, та поділяться з гостями своїми історіями.
Де спікери та гості події зберуться разом, щоб поділитися своїми “ідеями, вартими поширення”.
Приєднавшись до світової спільноти TEDx, організатори сподіваються, що подія TEDxYouth@Kyiv стане каталізатором для позитивних соціальних змін в житті молоді в Києві, Україні та світі.
Завдяки конференції TEDxYouth@Kyiv ми прагнемо:
- подарувати натхнення для молоді
- запалити нові ідеї
- мотивувати до дій
Початок трансляції: о 12:00, 20 червня 2014 року.
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