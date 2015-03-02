Українська співачка Джамала презентувала відеокліп на пісню «Заплуталась», яка увійшла до останнього міні-альбому під назвою Дякую. На відміну від попередніх відеоробіт, у новому кліпі Джамала не з’являється.

Режисером і хореографом-постановником відео виступив Анатолій Сачивко, а оператором Микита Кузьменко. Ось що співачка розповіла про нову роботу:

«Кліп «Заплуталась» – це абсолютно унікальна робота. До цього я практично завжди була головною героїнею в своїх кліпах. Тут же всі переживання композиції відіграють танцюристи. Все передано рухами, жестами, мімікою, і все це зроблено в нестандартній манері. Ця танцювальна постановка, на мій погляд, ілюструє тваринну частину людської натури. Знаєте, коли люди шукають свого “по запаху”. Зокрема, я про момент, коли головна героїня хоче відшукати в натовпі людей свого єдиного. І вона намагається зрозуміти хто він через запах, через дотик. Це схоже на те, що мені розповідали сліпі люди.

Я б дуже хотіла, щоб глядачі оцінили цю роботу, полюбили це відео за його самобутність, артхаусний підхід, якщо хочете. У будь-якому кліпі, на мій погляд, важливо, щоб пісня залишилася головною, щоб відеоряд, яким би він не був, збігався з ритмом, підкреслював сенс і залишав простір для фантазії. Я вважаю, що нам це вдалося»

Нагадуємо, реліз міні-альбому Джамали «Дякую» відбувся 1 жовтня 2014 року. EP включає шість композицій англійською, українською та російською мовами. Платівку відрізняє нетипове для попередніх робіт співачки електронне звучання. Протягом лютого – квітня Джамала зіграє серію концертів в рамках туру “Дякую”. В кінці лютого пройшли концерти в Дніпропетровську і Харкові, а 31 березня нова програма буде представлена ​​в Львівській Опері.

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