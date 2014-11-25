Режисер Денні Кук (Danny Cooke) зняв на відео з дрона зону відчуження Чорнобильської АЕС для американського телеканалу CBS News. Уривок зі своєї роботи Кук опублікував на відеохостингу Vimeo.

Повна версія проекту про покинуті українські міста Чорнобиль і Припять була показана на CBS в рамках програми 60 Minutes. В описі під відео Кук вказує, що зйомки проводилися на квадрокоптер DJI Phantom 2, до якого кріпилася відеокамера GoPro3 +. Також Кук використовував фотокамеру Canon 7D. У супроводі провідника режисер провів у зоні відчуження тиждень.

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