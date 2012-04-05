Як ви вже знаєте, на Inspired ніколи не буде негативу та зла – наш проект сповідує особливі принципи публікацій, тож ви можете бути впевнені, що на вас чекає лише позитивний контент. Проте уже кілька разів наші читачі писали, що ми занадто “ванільні” :) Аби розвіяти сумніви та додати трохи родзинки у нашу стрічку, ми вирішили опублікувати кілька мотиваційних шпалер брутального характеру.

Що може подіяти на вашу продуктивність та ефективність у нудну годину краще, ніж великий надпис “Працюй, сучко”? ;)

1920×1080, 1680×1050

2560×1600, 1680×1050

1920×1080, 1680×1050

2560×1600, 1680×1050

1920×1080, 1680×1050

У вас є почуття гумору і вам сподобалось? Діліться цими шпалерами з друзями, встановлюйте на робочі столи та пишіть, що ви хотіли б бачити на Inspired наступного разу. Почуємо кожного ;)

За підтримки: Найчистіша вода з природного джерела, для дому та офісу

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