Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.

1) Кліматично-освітній тур «Генерація 4.0»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 07.05.2017

Вартість: безкоштовно

Тренери допоможуть учасникам створити власні кліматичний проекти та втілити їх у життя.

http://bit.ly/2oF7o93

2) Cоціально-освітній проект «Language School»

Де: Львів, Україна

Дедлайн подачі: 12.05.2017

Вартість: 550 грн./безкоштовно

У рамках проекту протягом 5 тижнів волонтери з різних країн світу проводитимуть заняття з англійської мови. Хто бажає прийняти у себе одного з наших інозeмців, матиме можливість відвідувати школу безкоштовно.

http://bit.ly/2oEreS9

3) Лекція «Color Brain: секс, емоції і мозок»

Де: Чернівці, Україна

Коли: 13.05.2017 о 19:00

Вартість: вільний внесок

Тема, завдяки якій порносайти мають більший трафік, ніж Netflix, Amazon і Twitter разом узяті, проте у суспільстві вона сотнями років носить табу. Що сьогодні ми знаємо, завдяки дослідженням нейробіологів, психофізіологів та еволюціоністів? І як можемо здобутими знаннями користуватись?

http://bit.ly/2oEF8DJ

4) Безкоштовний інтенсив для майбутніх підприємців

Де: Київ, вул. Жилянська, 75

Дедлайн подачі: 12.05.2017

Вартість: безкоштовно

6-тижневий інтенсив, що допоможе майбутнім підприємцям знайти і прокачати ідею свого проекту.

http://bit.ly/2qmw4Q9

5) Виставка освіти у США – Alumni Fair 2017

Де: Київ, Україна

Коли: 13.05.2017

Вартість: безкоштовно

Можливість зустрітися та перейняти досвід американських та українських випускників коледжів та університетів.

http://bit.ly/2oSMY8H

6) Лекція Денніса Чемберліна в УКУ

Де: Львів, вул. Хуторівка, 35-А

Коли: 13.05.2017 о 10.30

Вартість: безкоштовно

Американський фотожурналіст, лауреат Пулітцерівської премії з лекцією «Як фотокамера відкриває двері у світ».

http://bit.ly/2qegKGg

7) Програма обміну для молодих музикантів «Music Factory»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 13.05.2017

Вартість: безкоштовно

В кінці кожного блоку навчання учасники мають підготувати живий виступ для шоукейсу на двох фестивалях – у Дрездені та Кам’янець-Подільському.

http://bit.ly/2qmnPDK

8) Mozilla Fellowship for Science

Де: Світ

Дедлайн подачі: 14.05.2017

Вартість: безкоштовно

Стажер зможе приєднатися до мережі Mozilla та працювати з відкритими технологіями, що впливають на широке коло читачів, веб-авторів і споживачів.

http://bit.ly/2oPMkYK

9) Вакансія адміністратора у School of Visual Communication

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.05.2017

Вартість: безкоштовно

Тривалість стажування з можливістю влаштування – за домовленістю.

http://bit.ly/2qejMKj

10) Warsaw East European Conference

Де: Польща

Дедлайн подачі: 15.05.2017

Вартість: 20 €

Щорічна міжнародна конференція англійською мовою, присвячена питанням Центральної та Східної Європи.

http://bit.ly/2pbwnjf

11) Програма «Всесвітні студії»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.05.2017

Вартість: безкоштовно

Програма надає можливість українським студентам і професіоналам отримати ґранти на навчання за магістерськими програмами в кращих університетах світу.

http://bit.ly/2qekGXt

12) Конкурс відео-робіт з фінансової грамотності

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.05.2017

Вартість: безкоштовно

Переможці конкурсу отримають грошові призи від компанії Visa для реалізації власних інвестиційних проектів: 3000, 6000 та 9000 гривень.

http://bit.ly/2oEjUWm

13) Magnum Photography Awards 2017

Де: online

Дедлайн подачі: 16.05.2017

Вартість: від 20 $

Приймаються роботи в шести категоріях: документальне фото, вуличне, художнє фото, репортаж, портрет і відкрита категорія.

http://bit.ly/2qegbPi

14) Конкурс для журналістів і фахівців лісової галузі

Де: Україна

Дедлайн подачі: 19.05.2017

Вартість: безкоштовно

Автори найкращих матеріалів отримають грошові премії та можливість публікації на сайтах «Детектор медіа» та «Український лісовод».

http://bit.ly/2ptcKnm

15) Програма «Молодіжний делегат від України до ООН»

Де: Київ, Україна

Дедлайн подачі: 19.05.2017

Вартість: безкоштовно

Учаснику повинно бути від 20 до 27 роки, він має проживати в Україні, активно займатись питаннями молоді і відчувати у собі сили змінити світ.

http://bit.ly/2pFTDYa

16) Kyiv Mini Maker Faire 2017

Де: Київ, Україна

Коли: 20-21.05.2017

Вартість: безкоштовно

Kyiv Maker Faire – частина міжнародного руху Maker Faire. Організатори шукають митців, інженерів, мрійників, стартаперів, які створюють свій продукт, свій світ.

http://bit.ly/2qmAyWZ

17) Міжнародний фестиваль реклами «Scotch Fest»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 20.05.2017

Вартість: безкоштовно

Всі переможці отримають цінні подарунки від спонсорів. Грошовий еквівалент призового фонду – 70 000 грн.

http://bit.ly/2pp5LK0

18) Програма навчання «Great Wall Program»

Де: Китай

Дедлайн подачі: 20.05.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендія від уряду та ЮНЕСКО покриває витрати на навчання, проживання, комплексне медичне страхування, щомісячну виплату та міжнародний переліт.

http://bit.ly/2pFQozQ

19) Конкурс відео від Представництва ЄС в Україні

Де: Україна

Дедлайн подачі: 23.05.2017

Вартість: безкоштовно

Найкращі відеоролики будуть відзначені спеціальними призами та дипломами від Представництва ЄС в Україні, а кожен учасник отримає сувенір.

http://bit.ly/2poPNzx

20) Дослідницькі стипендії імені фонду Роберта Боша

Де: Велика Британія

Дедлайн подачі: 31.05.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендіати отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 2300 £. Організатори покривають витрати на переїзд, переміщення, пов’язані з темою роботи та публікації.

http://bit.ly/2qmsPIw

21) Стажування в організації Rotary Peace

Де: Світ

Дедлайн подачі: 31.05.2017

Вартість: безкоштовно

Організатори покривають витрати на транспорт (до місця проведення програми і назад), проживання, харчування, навчання та стажування.

http://bit.ly/2oSH47t

22) Lifestyle reporter у Kyiv Post

Де: Україна

Дедлайн подачі: 31.05.2017

Вартість: безкоштовно

Журналіст повинен вільно володіти англійською та російською чи українською, знати Київ і мати бажання писати про місця, події і людей міста.

http://bit.ly/2pp1xlv

23) Стипендіальна програма від Masdar Institute

Де: Масдар, ОАЕ

Дедлайн подачі: 31.05.2017

Вартість: безкоштовно

Студенти, які поступають на одну з програм магістратури чи аспірантури, мають можливість отримати повноцінну стипендію та техніку в користування.

http://bit.ly/2qeFcds

24) Стипендіальна програма німецької економіки в Україні

Де: Німеччина

Дедлайн подачі: 31.05.2017

Вартість: безкоштовно

Програма має на меті надати українським студентам можливість пройти виробниче стажування на провідних підприємствах Німеччини.

http://bit.ly/2ptcKUa

25) Програма МВА у Harvard Business School

Де: Кембридж, США

Дедлайн подачі: 31.05.2017

Вартість: безкоштовно

Фонд Boustany Foundation пропонує стипендію для навчання на програмі МВА Гарвардського університету. Стипендія у розмірі 90,000$ надається на базі конкурсного відбору. Набір проводять раз у два роки, а навчання триває впродовж двох років.

http://bit.ly/2qeej6n

Автор: редакція “Студвей”

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