Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.
1) Кліматично-освітній тур «Генерація 4.0»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 07.05.2017
Вартість: безкоштовно
Тренери допоможуть учасникам створити власні кліматичний проекти та втілити їх у життя.
2) Cоціально-освітній проект «Language School»
Де: Львів, Україна
Дедлайн подачі: 12.05.2017
Вартість: 550 грн./безкоштовно
У рамках проекту протягом 5 тижнів волонтери з різних країн світу проводитимуть заняття з англійської мови. Хто бажає прийняти у себе одного з наших інозeмців, матиме можливість відвідувати школу безкоштовно.
3) Лекція «Color Brain: секс, емоції і мозок»
Де: Чернівці, Україна
Коли: 13.05.2017 о 19:00
Вартість: вільний внесок
Тема, завдяки якій порносайти мають більший трафік, ніж Netflix, Amazon і Twitter разом узяті, проте у суспільстві вона сотнями років носить табу. Що сьогодні ми знаємо, завдяки дослідженням нейробіологів, психофізіологів та еволюціоністів? І як можемо здобутими знаннями користуватись?
4) Безкоштовний інтенсив для майбутніх підприємців
Де: Київ, вул. Жилянська, 75
Дедлайн подачі: 12.05.2017
Вартість: безкоштовно
6-тижневий інтенсив, що допоможе майбутнім підприємцям знайти і прокачати ідею свого проекту.
5) Виставка освіти у США – Alumni Fair 2017
Де: Київ, Україна
Коли: 13.05.2017
Вартість: безкоштовно
Можливість зустрітися та перейняти досвід американських та українських випускників коледжів та університетів.
6) Лекція Денніса Чемберліна в УКУ
Де: Львів, вул. Хуторівка, 35-А
Коли: 13.05.2017 о 10.30
Вартість: безкоштовно
Американський фотожурналіст, лауреат Пулітцерівської премії з лекцією «Як фотокамера відкриває двері у світ».
7) Програма обміну для молодих музикантів «Music Factory»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 13.05.2017
Вартість: безкоштовно
В кінці кожного блоку навчання учасники мають підготувати живий виступ для шоукейсу на двох фестивалях – у Дрездені та Кам’янець-Подільському.
8) Mozilla Fellowship for Science
Де: Світ
Дедлайн подачі: 14.05.2017
Вартість: безкоштовно
Стажер зможе приєднатися до мережі Mozilla та працювати з відкритими технологіями, що впливають на широке коло читачів, веб-авторів і споживачів.
9) Вакансія адміністратора у School of Visual Communication
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.05.2017
Вартість: безкоштовно
Тривалість стажування з можливістю влаштування – за домовленістю.
10) Warsaw East European Conference
Де: Польща
Дедлайн подачі: 15.05.2017
Вартість: 20 €
Щорічна міжнародна конференція англійською мовою, присвячена питанням Центральної та Східної Європи.
11) Програма «Всесвітні студії»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.05.2017
Вартість: безкоштовно
Програма надає можливість українським студентам і професіоналам отримати ґранти на навчання за магістерськими програмами в кращих університетах світу.
12) Конкурс відео-робіт з фінансової грамотності
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.05.2017
Вартість: безкоштовно
Переможці конкурсу отримають грошові призи від компанії Visa для реалізації власних інвестиційних проектів: 3000, 6000 та 9000 гривень.
13) Magnum Photography Awards 2017
Де: online
Дедлайн подачі: 16.05.2017
Вартість: від 20 $
Приймаються роботи в шести категоріях: документальне фото, вуличне, художнє фото, репортаж, портрет і відкрита категорія.
14) Конкурс для журналістів і фахівців лісової галузі
Де: Україна
Дедлайн подачі: 19.05.2017
Вартість: безкоштовно
Автори найкращих матеріалів отримають грошові премії та можливість публікації на сайтах «Детектор медіа» та «Український лісовод».
15) Програма «Молодіжний делегат від України до ООН»
Де: Київ, Україна
Дедлайн подачі: 19.05.2017
Вартість: безкоштовно
Учаснику повинно бути від 20 до 27 роки, він має проживати в Україні, активно займатись питаннями молоді і відчувати у собі сили змінити світ.
16) Kyiv Mini Maker Faire 2017
Де: Київ, Україна
Коли: 20-21.05.2017
Вартість: безкоштовно
Kyiv Maker Faire – частина міжнародного руху Maker Faire. Організатори шукають митців, інженерів, мрійників, стартаперів, які створюють свій продукт, свій світ.
17) Міжнародний фестиваль реклами «Scotch Fest»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 20.05.2017
Вартість: безкоштовно
Всі переможці отримають цінні подарунки від спонсорів. Грошовий еквівалент призового фонду – 70 000 грн.
18) Програма навчання «Great Wall Program»
Де: Китай
Дедлайн подачі: 20.05.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендія від уряду та ЮНЕСКО покриває витрати на навчання, проживання, комплексне медичне страхування, щомісячну виплату та міжнародний переліт.
19) Конкурс відео від Представництва ЄС в Україні
Де: Україна
Дедлайн подачі: 23.05.2017
Вартість: безкоштовно
Найкращі відеоролики будуть відзначені спеціальними призами та дипломами від Представництва ЄС в Україні, а кожен учасник отримає сувенір.
20) Дослідницькі стипендії імені фонду Роберта Боша
Де: Велика Британія
Дедлайн подачі: 31.05.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендіати отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 2300 £. Організатори покривають витрати на переїзд, переміщення, пов’язані з темою роботи та публікації.
21) Стажування в організації Rotary Peace
Де: Світ
Дедлайн подачі: 31.05.2017
Вартість: безкоштовно
Організатори покривають витрати на транспорт (до місця проведення програми і назад), проживання, харчування, навчання та стажування.
22) Lifestyle reporter у Kyiv Post
Де: Україна
Дедлайн подачі: 31.05.2017
Вартість: безкоштовно
Журналіст повинен вільно володіти англійською та російською чи українською, знати Київ і мати бажання писати про місця, події і людей міста.
23) Стипендіальна програма від Masdar Institute
Де: Масдар, ОАЕ
Дедлайн подачі: 31.05.2017
Вартість: безкоштовно
Студенти, які поступають на одну з програм магістратури чи аспірантури, мають можливість отримати повноцінну стипендію та техніку в користування.
24) Стипендіальна програма німецької економіки в Україні
Де: Німеччина
Дедлайн подачі: 31.05.2017
Вартість: безкоштовно
Програма має на меті надати українським студентам можливість пройти виробниче стажування на провідних підприємствах Німеччини.
25) Програма МВА у Harvard Business School
Де: Кембридж, США
Дедлайн подачі: 31.05.2017
Вартість: безкоштовно
Фонд Boustany Foundation пропонує стипендію для навчання на програмі МВА Гарвардського університету. Стипендія у розмірі 90,000$ надається на базі конкурсного відбору. Набір проводять раз у два роки, а навчання триває впродовж двох років.
Автор: редакція “Студвей”
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.