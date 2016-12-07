Все змінюється настільки блискавично, що ми не помітили, як почали жити у новому світі.

Новий світ – це світ контрастів, стрімкого розвитку та безмежних можливостей, загубитися в круговерті яких може кожен. Як виявилось, натхнення – одна з тих речей, яка призводить до руху двигуни цього нового світу. Проте, одного натхнення замало, щоб ми змогли зробити цей світ кращим і знайшли себе в ньому. Саме тому нам потрібні відповіді, а не лише запитання, ідеї, що мотивують, та люди, які знаходять себе. Це ті вказівники, які покажуть нам нашу власну дорогу в епоху незвіданості, перетворень та можливостей.

Світі, де алгоритми соціальних мереж вирішують, які новини нам показувати. Де неймовірне багатство йде пліч-о-пліч з неймовірною бідністю, а прямі трансляції з космосу стали буденністю. Де вчорашні стартапи стають мільярдними компаніями, а одні герої змінюють інших. Де подорожі перестали бути дорогим задоволенням, а освіта – доступною лише вузькому колу людей. Світі, де ти можеш бути всім і ніким водночас. Світу, який ми знаємо тепер, не існувало 20 років тому.

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